Cantù-Vanoli (diretta ore 19)

CREMONA (14 marzo 2021) - Ci sono partite importanti e partite decisive. Quella della Vanoli di stasera, ore 19 a Desio contro Cantù, è una sorta di via di mezzo. In caso di vittoria i biancoblù farebbero un salto in avanti davvero pesante allungando a 6 i punti di distanza dall’ultima posizione con il doppio scontro diretto a favore. Le due vittorie consecutive ottenute dai biancoblù contro Trento e Pesaro hanno sicuramente dato una bella iniezione di fiducia al gruppo di coach Galbiati che dopo cinque sconfitte consecutive ha saputo cambiare passo. Oggi però di fronte ci sarà una squadra ferita dalla sconfitta di Trieste di una settimana fa al termine di una partita dominata per quasi 39’ e gettata al vento negli ultimi possessi. Tra l'altro Cantù ha vinto le ultime tre gare casalinghe, sintomo che a Desio è decisamente più complicato portare via punti. Smith resta il pericolo numero uno, sia per intelligenza che per la qualità delle giocate in cabina di regia.

