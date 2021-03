Cremonese-Reggiana: diretta ore 14

CREMONA (13 marzo 2021) - Con una posizione in classifica non ancora rassicurante, una sfida delicata come quella in programma oggi contro la Reggiana mette la Cremonese di fronte a poche scelte e soprattutto di fronte a se stessa. Per i grigiorossi la prima prova da vincere è infatti contro i propri limiti che tra amnesie difensive e occasioni sprecate hanno più volte compromesso delle buone prestazioni. Un pareggio lascerebbe invariate le posizioni delle due squadre impegnate questo pomeriggio allo Zini (ore 14), ma esporrebbe i grigiorossi comunque a grossi rischi. Quelli legati ai risultati delle dirette concorrenti che stanno dietro e che potrebbero avvicinarsi ai grigiorossi e quelli legati alle squadre che stanno davanti già con un discreto margine e che potrebbero aumentare ulteriormente il solco proprio con la zona più a rischio della graduatoria.

Per farla breve, alla Cremonese non resta che mettere a frutto la sua manovra aggressiva e offensiva per portare a casa una vittoria, per cercare di raggiungere quel gruppetto che sta cercando di mettere al sicuro la propria salvezza.

Prima ancora che contro la Salernitana o il Venezia, i veri ostacoli che la squadra di Pecchia deve superare indenne, sono questi scontri diretti pesantissimi. Non sarà un match facile, ma la Cremonese sa bene che ultimamente sul campo ha lasciato più di un semplice rammarico.

