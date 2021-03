Pro Sesto - Pergolettese (diretta ore 15)

CREMA (10 marzo 2021) - E quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Dopo i successi ottenuti a spese di Pro Patria e Livorno, la Pergolettese era convinta che la strada verso la salvezza fosse quantomeno pianeggiante. La sindrome di Penelope, invece, l’ha portata a disfare immediatamente quanto di buono era riuscita a tessere. I due ko in quattro giorni contro Pro Vercelli e Olbia hanno fatto lievitare l’importanza della sfida salvezza di oggi.

Il recupero delle 25esima giornata contro la Pro Sesto, rinviata a suo tempo per la positività al Covid di nove giocatori avversari, assume un significato rilevante per i destini stagionale della truppa allenata da Luciano De Paola. Un solo punto separa i milanesi dai cremaschi, mentre alle spalle dei secondi la zona playout è lontana soltanto due lunghezze.

