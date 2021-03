Cremonese: intervento chirurgico per Coccolo, 4 mesi di stop

CREMONA (9 marzo 2021) - Stagione finita per Luca Coccolo. La Cremonese, infatti, ha reso noto che ieri il giocatore "è stato sottoposto a intervento chirurgico in una struttura medica di Torino. L’intervento, perfettamente riuscito, si è reso necessario per stabilizzare la piccola frattura al quinto metatarso del piede destro. Per il difensore la prognosi è di 4 mesi". (ITALPRESS)

