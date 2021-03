Cremonese, positivo al Covid un membro dello staff

CREMONA (6 marzo 2021) - La Cremonese comunica che durante una serie di controlli è stata evidenziata la positività al Covid-19 di un componente dello staff, immediatamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali. In ottemperanza alla normativa in materia e al protocollo in vigore, su indicazione dell’ATS di Cremona il gruppo squadra ha iniziato l’isolamento fiduciario con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento.

