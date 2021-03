Cremonese - Salernitarna (diretta ore 14)

CREMONA (6 marzo 2021) - Oggi allo stadio Zini (ore 14) arriva una Salernitana che viaggia nei quartieri alti della classifica e può ambire alla promozione diretta nonostante abbia rallentato il passo ultimamente (una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque gare). Un avversario insidioso, quasi imbattibile in casa e più vulnerabile in trasferta, che riesce a dare il colpo di coda anche quando sembra in grande difficoltà, esattamente come accaduto nella gara di andata nonostante la Cremonese avesse giocato una gara d’assalto.

Per reggere al confronto con la squadra di Castori, in campo deve scendere la Cremonese migliore, quella che ha riscoperto il suo lato migliore e che sa annullare qualsiasi differenza in classifica. Quella che sa reggere anche ai momenti più impegnativi e che ritrova vigoria e smalto quando deve contrattaccare.

La difesa recupera Valeri e Carnesecchi dalla squalifica e Zortea dovrebbe ritrovare il posto da titolare. Pecchia si ritrova quindi con un Valzania in più da gestire dalla zona mediana in su, gambe e polmoni che in passato sono stati sfruttati sulla linea dei trequartisti, ma che anche in mediana potrebbero servire per alzare la diga e ripartire. Chi ha tutto da guadagnare dalla contesa odierna è proprio la Cremonese, insidiata da vicino dalla zona playout e da un gruppo di dirette avversarie che si sta muovendo con decisione per scalare posizioni.

