Coach Galbiati, nello staff dell'Italia di Sacchetti

ROMA (5 marzo 2021) - La Federazione Italiana Pallacanestro, determinata a perseguire l’obiettivo della qualificazione olimpica, comunica di aver acquisito, su proposta del CT Meo Sacchetti e d’intesa con il direttore generale del Settore Squadre Nazionali Salvatore Trainotti, la disponibilità dei coach Piero Bucchi, Paolo Galbiati e Riccardo Fois per completare con Emanuele Molin lo staff della Nazionale che parteciperà al Torneo Preolimpico in programma a Belgrado dal 29 giugno. "La FIP ringrazia i coach Massimo Maffezzoli e Paolo Conti per la professionalità e la disponibilità profusa negli anni di proficua collaborazione".

