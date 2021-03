Bajema e Hommes, amici ritrovati a Cremona

CREMONA (5 marzo 2021) - Chiamateli casi della vita, ma davvero il destino a volte può mettere di fronte a storie incredibili. Quella di Kara Bajema e Daulton Hommes è una di queste. Pallavolista lei, cestista lui nati nella stessa identica città di 83mila abitati (Bellingham), cresciuti in un piccolo paese vicino di 14.736 (Lynden). Amici da sempre, le madri sono legatissime, hanno passato la loro infanzia a giocare insieme. L’età molto vicina (24 anni lui e 22 lei) ha aiutato a stringere un rapporto quasi fraterno. Mai avrebbero immaginato di ritrovarsi gomito a gomito a distanza di anni dall’altra parte del mondo. Tutti e due sono a Cremona e tutti e due lavorano al PalaRadi. Kara è una schiacciatrice della Èpiù, Daulton un’ala della Vanoli una delle più talentuose della serie A. Al di là dell’oceano Atlantico hanno ritrovato il sorriso di quando posavano da bambini. Ieri li abbiamo messi insieme proprio nel palazzetto cremonese. Kara aveva appena finito allenamento, Daulton doveva iniziare il suo. Appena si sono incrociati è scattato un dolce sorriso, questa volta con più denti rispetto alle foto che orgogliosi mostrano di quando erano bambini. In un momento tutto è tornato come allora, come ai tempi in cui giocavano insieme a beach volley, a cui si scambiavano confidenze. Nessuno dei due fa capire se ci sia mai stato qualcosa di più ma è anche bello così. E sinceramente proviamo un po’ di invidia mentre si abbracciano e si sfiorano, loro tamponati e controllati costantemente lo possono fare, come ai bei tempi. Per noi comuni mortali resterà ancora per un po’ una chimera.

