Vicenza - Cremonese (diretta ore 21)

CREMONA (2 marzo 2021) - Difendersi o attaccare subito la Cremonese? Probabilmente è la domanda che molti dei prossimi avversari dei grigiorossi si dovranno porre per capire come sorprendere o come non subire danni dalla squadra di Pecchia. Una riflessione obiettiva, scevra da qualsiasi intenzione di apparire presuntuosa, ma chiunque si mettesse a rivedere la sfida vinta contro il Frosinone probabilmente penserebbe esattamente questo. La sonora vittoria dei grigiorossi non può passare inosservata e accresce l’attenzionde gli avversari nei confronti dei grigiorossi. D’altra parte è pur vero che per vincere una gara prima o poi arriva il momento in cui è necessario osare e attaccare l’area grigiorossa. Quando farlo? Come? A Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, toccherà risolvere questo rebus, a Pecchia toccherà il compito di tenere la Cremonese con i piedi per terra e disporre la squadra nel migliore dei modi per affrontare una sfida che dice tantissimo per entrambe le contendenti. L’obiettivo deve restare uno solo, ovvero mantenere la categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO