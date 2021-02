Vanoli Cremona - Aquila Basket Trento 16-14 ( 6' primo quarto)

CREMONA (28 febbraio 2021) - Tornare alla vittoria. La Vanoli non ha altre vie nello scontro diretto di oggi contro Trento. Le due formazioni si trovano appaiate a quota 12 punti al terzultimo posto, divise da una sola vittoria dall’ultima casella della classifica occupata da Varese (battuta ieri sera a Bologna dalla Virtus) e Cantù. È chiaro che la posta sia veramente altissima e che Cremona in modo particolare abbia una grande carica addosso dopo cinque sconfitte consecutive, di cui almeno tre non esattamente meritate. Ma quello che conterà oggi sarà solo fare due punti, a prescindere dalla prestazione. Punti sporchi, brutti e cattivi ecco cosa serve ai biancoblù. Di certo l’entusiasmo non manca, anche grazie all’innesto settimanale di Jaylen Barford.

PRIMO QUARTO - 1' 0-2 Maye, 3-2 tripla Mian, 3-3 libero Jeremy Williams, 6-3 tripla Mian, 2' 8-3 J Williams, 8-6 tripla Browne, 10-6 Cournooh, 3' 10-8 Maye, 12-8 J Williams, 12-10 Williams, 4' 12-11 libero Martin, 14-11 liberi Mian, 14-14 2+1 Williams (Tn), 5' esordio di Barford in maglia Vanoli, 16-14 Barford, 6' liberi Martin

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO