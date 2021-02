Cremonese - Frosinone (diretta ore 14)

CREMONA (27 febbraio 2021) - Sulla ruota dello Zini per Cremonese e Frosinone esce ancora una volta il 27. Esattamente tre anni fa (27 febbraio 2018) in via Persico finì in parità, così come avvenne una domenica di ottobre del 2019, per la precisione il 27. Sempre in serie B. Oggi, 27 febbraio, stesso campo e stessa sfida, ma con la consapevolezza che la divisione della posta in palio sarebbe inutile per entrambe le squadre. Il Frosinone si sente a disagio fuori dalla zona playoff e vorrebbe rientrarci alla svelta, la Cremonese soffre invece gli spifferi provenienti dalla zona playout, al momento esclusa solo grazie alla vittoria nel derby di sabato scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO