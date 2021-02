Il Giro d’Italia 2021 passa da Cremona

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (24 febbraio 2021) - Il Giro d'Italia dopo anni torna a Cremona. E' stato svelato il percorso della gara "rosa" 2021 e la carovana transiterà da Cremona giovedì 27 maggio, nel corso della 18esima tappa che parte da Rovereto e si conclude a Stradella. Si tratta di una frazione insidiosa con diversi strappi nel finale tra le colline dell’Oltrepò Pavese. Confermate le voci che circolavano già lo scorso 13 febbraio che il giornale La Provincia di Cremona aveva riportato nelle sue pagine sportive battezzando il passaggio a Cremona come un omaggio ai caduti per il Covid. Nello specifico il Giro coinvolgerà Cremona nella tappa più lunga della manifestazione: la nostra provincia verrà attraversata da Isola Dovarese passando per Cicognolo, per interessare il centro storico del capoluogo fino al ponte sul Po per proseguire verso Monticelli, Caorso fino all'Oltrepo Pavese.

Il tracciato cittadino dovrebbe coinvolgere via Mantova, via Postumia, via Buoso da Dovara, corso XX Settembre, piazza del Comune, piazza Stradivari e viale Po.

Partenza da Torino l’8 maggio, arrivo sotto il Duomo di Milano il 30. Sono questi gli estremi del percorso del Giro d’Italia 2021, svelato dagli organizzatori di RCS Sport. Tra le 21 tappe della 104esima edizione, con un dislivello da record di 46.900 metri, ci saranno due tappe contro il tempo, sei per velocisti, sette di alta montagna per un totale di sei arrivi in salita, con due sconfinamenti verso Slovenia e Svizzera. Poco Sud: escluse Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Liguria e alla Val d’Aosta.

