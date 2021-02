Nonno, padre e nipote: i Civa avversari sullo stesso campo

PIEVE SAN GIACOMO (23 febbraio 2021) - Di padre in figlio. Ma non solo. Se dici hockey dici Civa e allora è quasi normale che le generazioni di hockeisti siano più di una. E può capitare che si ritrovino nella stessa gara. Così Novara-Pieve 010 di sabato scorso non è stata solo una semplice partita del campionato di A2 di hockey, ma una gara particolare, quasi un affare di famiglia. Da una parte, tra le fila dei piemontesi, Mattia, storico capitano del Pieve 010, da gennaio in forza al Novara; dall’altra Ariano, tecnico dei rossoblù cremonesi e anima di quel Frassati che vinse la Coppa Italia di serie B, e Alessio, figlio di Mattia, al suo esordio in serie A2. Rispettivamente padre, nonno e nipote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO