Pro Patria - Pergolettese: 0-1 (primo tempo)

PRIMO TEMPO

25' - Morello ruba palla a metà campo si incunea in area e guadagna il primo angolo della gara

19' - La reazione della Pro Patria si fa attendere e allora ne approfitta la Pergolettese portando qualche pericolo verso l'area avversaria

⚽ 13' PERGOLETTESE IN VANTAGGIO - Bariti serve un pallone in verticale a Morello, partito con perfetto tempismo, che infila Mangano in diagonale. Decima rete stagionale per il gioiellino gialloblù.

10' - Prima opportunità per la Pro Patria con Kolaj che, servito a centro area da Parker, schiaccia la palla col piatto e non riesce a dare forza alla conclusione

7' - Prime battute di gara con le squadre che si affrontano a centrocampo: linee difensive molto aggressive

PRO PATRIA (3-5-2): Mangano; Molinari, Lombardoni, Saporetti; Cottarelli, Nicco, Fietta, Galli, Pizzul; Kolaj, Parker.

A disp. Greco, Compagnoni, Brignoli, Le Noci, Boffelli, Bertoni, Colombo, Latte Lath, Ferri, Vaghi, Castelli.

All. Ivan Javorcic



PERGOLETTESE (4-2-3-1): Ghidotti; Girelli, Ceccarelli, Ferrara, Villa; Andreoli, Panatti, Varas; Bariti, Longo, Morello.

A disp. Soncin, Bakayoko, Figoli, Kanis, Scardina, Lucenti, Tosi, Faini, Duca, Palermo, Ferrari, Lamberti

All. Luciano De Paola



ARBITRO: Andreano di Prato





CREMA (21 febbraio 2021) - Ha un motivo in più il Pergo per fare risultato oggi a Busto Arsizio: rendere omaggio al suo ex presidente Erasmo Andreini, scomparso venerdì sera all’età di 85 anni. I cremaschi giocheranno con il lutto al braccio e prima della gara verrà osservato un minuto di silenzio. Il match contro i padroni di casa della Pro Patria nasconde parecchie insidie, per la forza dei rivali e perché da sempre il Carlo Speroni è un stadio avaro con i colori gialloblù. A questo appuntamento, che segue di soli quattro giorni la sconfitta interna con il Como, mister De Paola arriva privo dei terzini Candela e Piccardo e del centravanti Bortoluz. Al centro dell’attacco, Longo darà il cambio a Scardina, mentre a destra dello schieramento difensivo potrebbe essere Varas a ovviare all’assenza di Candela.

