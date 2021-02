Nibionnoggiono-Crema: 0-0 finale

Finisce il secondo tempo a reti unificate

93' Miracolo di Pennesi su Fumagalli

84' Tremolada al tiro, para Pennesi

75' - La partita entra nell'ultimo quarto d'ora sempre senza occasioni

67' - Altra gran parata di Pennesi su Tocci, stavolta tiro molto pericoloso

64' - Destro di Tocci, para Pennesi

55' - Primi dieci minuti della ripresa ancora di grande lotta ma senza conclusioni

Via al secondo tempo

Fine primo tempo

46' - Primo tiro verso la porta del Crema con Poledri, ma palla alta

38' - Gran tiro da fuori di Iori, splendida risposta di Pennesi

29' - Primi ventinove minuti senza tiri in porta da parte del Crema, e partita ruvida, con molti scontri

20' - Altra incursione di Tremolada, tiro ribattuto

6' - Colpo di testa di Tremolada, alto. Prima occasione per i padroni di casa

1' - Iniziato il primo tempo

0' - Il Crema recupera sia Bardelloni che Poledri e il tecnico Dossena li schiera entrambi dal primo minuto, insieme al neo acquisto Assulin

CREMA (20 febbraio 2021) - A metà del guado, il Crema può ripartire da una certezza e una speranza. La certezza deriva dalla classifica: un buon quarto posto costruito con un girone d’andata molto solido, per larghi tratti anche brillante e concluso con un po’ di fiatone; la speranza è legata al rientro degli infortunati, per molti (ma non per tutti) ormai imminente. Oggi alle 14.30 il Crema inaugura il suo girone di ritorno con uno scontro diretto. In terra lecchese, con le Prealpi sullo sfondo, sfiderà il Nibionnoggiono, formazione che in caso di vittoria scavalcherebbe i nerobianchi portandosi al quarto posto. Evitare il sorpasso, per Dossena e i suoi ragazzi è l’obiettivo minimo. Il proposito di partenza, pur rispettando la qualità dell’avversario, è ritrovare la vittoria. Nelle ultime tre giornate, anche a causa delle numerose assenze che hanno complicato i piani dell’allenatore, è sempre sfuggita; ma ora, con una rosa un po’ più ricca da poter sfruttare, si conta di riprendere a correre. O quantomeno si spera.

Rispetto all’undici sceso in campo domenica a Sona, il tecnico cremino dovrebbe riavere tra i convocati (e per convocati si intende disponibili) sia Poledri che Bardelloni, il primo con buone chance di andare in campo già dal primo minuto, il secondo come arma da utilizzare nella ripresa in caso di necessità. Nemmeno il neo acquisto Assulin, l’israeliano ex Barcellona, dovrebbe partire dall’inizio: troppo pochi gli allenamenti nelle gambe per reggere i novanta minuti, ma comunque sufficienti per consentirgli di disputare almeno metà gara. In difesa, sul lato destro, Otabie (poco convincente nell’ultima uscita) potrebbe essere tenuto a riposo a beneficio di Mapelli, sempre che lo stesso Mapelli non venga avanzato a centrocampo in virtù delle ancora non perfette condizioni di Poledri.

Qualche problema di formazione ce l’ha anche il Nibionno, privo in difesa degli squalificati Boni e Antonini, e in attacco con l’ex Fall e Barzotti a rischio convocazione per la terza settimana consecutiva. La compagine guidata da Commisso è reduce da una sconfitta immeritata e non priva di polemiche (per l’arbitraggio) contro il Desenzano, ma dispone di una rosa attrezzata per sostenere un campionato di vertice. All’andata, nonostante la sconfitta per 3-1, destò un’ottima impressione, poi infatti confermata da una lunga striscia di risultati positivi, uno su tutti il roboante successo sul Seregno con tripletta di Fall. Poi a cavallo tra gennaio e febbraio, come per il Crema, i tanti infortuni si sono messi d’intralcio e rallentato un po’ la corsa. Nel proprio impianto, intitolato nientemeno che al marchese de Coubertin, i rossoblu hanno perso una sola volta, ma in otto gare si sono imposti solo tre volte. L’ampiezza e le dimensioni del terreno di gioco non sono quelle che il Crema ha sofferto a Brusaporto e Scanzorosciate; il fondo invece è tutto da scoprire, ma difficilmente potrà essere peggiore di quello di sei giorni fa a Sona. Dirige l’arbitro Catanzaro, originario della città di cui porta il nome.

