Brescia-Cremonese, derby d'appello (DIRETTA ORE 14)

CREMONA (20 febbraio 2021) - Il derby lombardo (oggi alle 14) mette in palio punti salvezza tra le due squadre che forse hanno deluso più di tutte. Per la Cremonese sembra l’ennesima stagione compromessa subito dopo lo start, per il Brescia non è certo un campionato tipico della retrocessa che punta al ritorno immediato in serie A. I grigiorossi si presentano alla sfida in piena zona playout e minacciano un aggancio che avrebbe del clamoroso e che scriverebbe una nuova bella pagina di un derby che al Rigamonti ha riservato poche soddisfazione ai cremonesi. Bisogna tornare ai tempi di Enrico Chiesa e Andrea Tentoni (28 maggio 1995) per festeggiare l’ultimo successo della Cremo.

