Pergolettese - Como (diretta ore 17.30)

CREMA (17 febbraio 2021) - Dopo il rinvio della gara che era in programma sabato scorso contro la Pro Sesto, per nove casi di positività al Covid in casa milanese, la Pergolettese torna in campo oggi pomeriggio per affrontare la capolista Como. Un impegno assolutamente ostico, contro una rivale lanciata verso la promozione. Al di là della indubbia forza dell’avversario di giornata, i gialloblù hanno assoluta necessità di fare punti, per tenersi lontano dalla zona playout.

