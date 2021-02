Cremo, mira storta: 23 gol su 335 tiri

CREMONA (16 febbraio 2021) - La Cremonese segna una rete ogni novanta minuti, ovvero una a gara, ma spreca ancora tante occasioni. Dopo 23 giornate di campionato i grigiorossi sono riusciti ad andare al tiro 335 volte, ma solo un terzo circa delle conclusioni (109) è finita nello specchio della porta. E di questi 109 tiri solo il 21,1% si trasforma in gol. Una percentuale realizzativa che si traduce nel dover calciare cinque volte in porta per riuscire a trafiggere il portiere avversario. Sempre che un solo gol basti a portare a casa il risultato. La Cremonese va quasi sempre in doppia cifra come tiri effettuati in 90 minuti, ma la mira fa cilecca. Un dato significativo è quello dell’ultima trasferta a Venezia durante la quale la Cremo ha calciato 20 volte riuscendo a mirare bene solo 3 volte.