Brescia - Vbc Èpiù Casalmaggiore (diretta ore 17)

MONTICHIARI (14 febbraio 2021) - La Èpiù Casalmaggiore torna in campo oggi pomeriggio, dopo il ko patito martedì per mano della Unet E-Work Busto Arsizio, sul campo mai banale del PalaGeorge di Montichiari contro il fanalino di coda Banca Valsabbina Millenium Brescia. Inutile dire che per le ragazze di coach Carlo Parisi sia l’occasione per lavar via con un netto colpo di spugna i residui di una sconfitta che ha interrotto un momento positivo, due vittorie consecutive per 3-0 contro Firenze e Perugia, mettendo in mostra qualche crepa nel sistema di gioco rosa. Aldilà dei risultati, Casalmaggiore aveva quasi sempre retto l’urto di avversari di caratura superiore e solo con Chieri si erano viste le stesse difficoltà evidenziate dalle farfalle biancorosse.

