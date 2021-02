Il Crema tessera l'attaccante israeliano Gai Assulin

CREMA (13 febbraio 2021) - Il Crema ha tesserato l'attaccante israeliano Gai Assulin. Ventinove anni, è cresciuto nelle giovanili del Barcellona, debuttando in prima squadra con Pep Guardiola. In seguito ha collezionato esperienze con Manchester City, Brighton, Maiorca ed Hercules. Prima del suo arrivo in Italia, dov'è stato sottoposto a un periodo di isolamento, ha militato nel campionato romeno. "Accogliamo Gai con entusiasmo e fiducia - commenta il direttore generale nerobianco Andrea Baretti - nella consapevolezza che il suo contributo può fare la differenza sul piano dei risultati e della maturazione dei giovani".

