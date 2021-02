Cremonese-Lecce: diretta ore 14, le formazioni

CREMONA (13 febbraio 2021) - Migliorare la precisione sotto porta. Se all’inizio del campionato si imputava alla Cremonese una certa difficoltà a costruire azioni da gol (una rete dopo tre giornate del girone di andata, quattro quelle segnate nelle stesse gare del girone di ritorno) adesso ai grigiorossi si chiede di segnare di più, ovvero di concretizzare maggiormente una manovra che sul piano del gioco convince e che attacca sistematicamente l’area avversaria. I grigiorossi ci proveranno oggi allo stadio Zini (ore 14) contro il Lecce. La Cremonese, reduce dalla sconfitta contro un Venezia agguerrito e pratico, ritenta per l’ennesima volta di sfatare il tabù delle big che orbitano in zona playoff, contro le quali non ha mai vinto.

