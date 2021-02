Panathlon Cremona, videoconferenza con Oreste Perri

CREMONA (12 febbraio 2021) - Nell’attesa di poter riprendere le tradizionali conviviali in presenza, il consiglio direttivo del Panathlon Club Cremona continua ad organizzare per i soci riunioni in videoconferenza.

Gli obiettivi sono di mantenere stretti contatti con i membri del Club, ancor più importanti in questo periodo di forzato isolamento, con l’impossibilità di potersi incontrare e di fornire un servizio alla comunità sportiva cremonese, offrendo la possibilità a chi fosse interessato di potersi collegare.

Il prossimo incontro si terrà martedì 16 febbraio a partire dalle ore 18,30 ed avrà come importante relatore il socio del Panathlon Club Cremona, Oreste Perri, grandissimo campione di canoa, già sindaco di Cremona ed attualmente allenatore della nazionale italiana di canoa e presidente del Comitato Regionale del CONI. Perri tratterà il tema “La canoa italiana verso Tokyo, problematiche e prospettive dello sport italiano nell’anno olimpico”.

Sarà un’occasione importante di conoscenza e di confronto per gli sportivi cremonesi, che avranno così l’opportunità di ricevere notizie di prima mano da uno dei protagonisti delle prossime Olimpiadi.

Chi fosse interessato a partecipare alla riunione potrà richiedere l’accreditamento a panathlon.cr@libero.it per poter ricevere il link per il collegamento.

Il Panathlon è un movimento internazionale benemerito per la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva che persegue come obiettivi l’organizzazione di convegni, incontri tematici e manifestazioni, lo studio di ricerche, la cura di pubblicazioni scientifiche sportive, la consegna di premi speciali nel nome del Fair Play, la stesura ed il sostegno di progetti ed iniziative riguardanti il mondo della disabilità sportiva.

