Cremo con il Lecce per infrangere il tabù top ten

CREMONA (12 febbraio 2021) - La Cremonese ci riprova: l'obiettivo resta battere uno dei top team del campionato di Serie B. Fino ad ora i grigiorossi non hanno mai portato a casa i tre punti contro nessuna delle prime dieci in classifica. L'avversario di domani (calcio d'inizio alle 14) è il Lecce, reduce da un periodo non proprio brillante in cui ha rimediato tre pareggi e una sconfitta in rapida successione. Oltretutto i giallorossi si presentano allo Zini privi di due stelle come Mancosu e Tachtsidis. La Cremonese, dopo la sconfitta di Venezia (la prima dell'era Pecchia), ha bisogno di tornare a muovere la classifica. Ma in difesa è rebus: con Bianchetti squalificato e Zortea in forse, la linea arretrata va di fatto reinventata. E di fronte si troverà l'ex Massimo Coda: uno dei migliori attaccanti della categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO