CREMONA (8 febbraio 2021) - Vanoli Basket attiva sul mercato. C’è Jaylen Barford a un passo. La guardia di 25 anni ha giocato in Italia a Pesaro e questo inizio di stagione a Roma e dopo il fallimento della Virtus in Egitto ad Alessandria. La trattativa sarebbe agli sgoccioli, non dovrebbero essere previsti tagli per ora.

