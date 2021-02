Dester è campione italiano Promesse Indoor

CREMONA (6 gennaio 2021) - Super prestazione per Dario Dester, atleta della Cremona Sportiva Atletica Arvedi che ora gareggia per i colori dei Carabinieri: per il secondo anno consecutivo si aggiudica il Titolo Italiano Promesse Indoor del salto in lungo. Nella prima giornata dei Campionati nazionali, al PalaIndoor di Ancona, il 20enne di Casalbuttano è stato protagonista di un'ottima gara, vinta con 7,64 metri: la sua seconda miglior misura di sempre.

