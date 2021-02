"Grazie di cuore, Cremo"

CREMONA (6 febbraio 2021) - Alla fine della gara tra Cremonese e Pisa, è arrivato un messaggio commosso da parte di Monica Fontani, moglie di Gigi Simoni, a cui la Cremonese ha dedicato un ricordo speciale in occasione del match odierno. «Leonardo ed io ci teniamo a ringraziare di cuore la Cremonese e il Pisa, per aver ricordato Gigi. Gesti così ci aiutano a mantenere vivo il suo ricordo e ad onorarne la memoria». Sui led a bordo campo questo pomeriggio è stata trasmessa la scritta: «Ciao Gigi, Cremona e Pisa non ti dimenticano».

