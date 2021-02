La Vanoli sfida l'ultimo tabù: trasferta a Varese, ore 16

CREMONA (7 febbraio 2021) - Paolo Galbiati è pronto per entrare nella storia. Vincendo oggi a Varese infatti risulterebbe il primo allenatore ad espugnare il palazzetto di Masnago nella storia della Vanoli in serie A. Si tratta dell’ultimo grande tabù per la squadra biancoblù che in questi dodici anni di massima serie è riuscita a battere ogni formazione lontano dal PalaRadi, tranne proprio Varese. I punti in palio oggi sono ben più dei due che dirà la classifica appena prima delle ore 18. Cremona ha vinto la gara di andata, ma arriva da un momento poco brillante dal punto di vista dei risultati con le sconfitte consecutive contro Trieste, Milano, Reyer Venezia e Virtus Bologna. Le prestazioni sono state di livello, ma con i complimenti non si va molto avanti e quindi serve tornare a muovere la classifica.

