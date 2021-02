Crema in emergenza battuto 3 a 1 al Voltini

CREMA (7 febbraio 2021) - Prima sconfitta interna stagionale del Crema che perde 3 a 1 con il Ponte San Pietro. Decisivi gli errori individuali dei giocatori nerobianchi sulla prima e sulla seconda rete, ma più di tutto la squadra di Dossena paga le assenze che stanno falcidiando il gruppo e che di fatto limitano l'espressione di gioco della formazione che fin qui ha fatto molto bene. Pochi uomini a disposizione per il mister del Crema e tre partite in una settimana sono tante: il Crema con il Ponte San Pietro ha scontato anche la stanchezza. Il passo falso al Voltini fa scendere il Crema in quarta posizione in classifica.

LA PARTITA

90' Partita finita

83' Ponte San Pietro in dieci, espulso Mandelli

80' TERZO GOL PONTE SAN PIETRO. In rete Capelli

76' Ancora Pagno salva il risultato sul colpo di testa di Russo

75' Gerevini su punizione, para Pagno

63' GOL DEL CREMA. Accorcia le distanze il Crema con Gianola sugli sviluppi di una punizione

61' GOL PONTE SAN PIETRO. Rigore per Ponte San Pietro. Ziglioli respinge ma Ferreira Pinto riprende il pallone e insacca: 0-2

55' Colpo di testa di Gianola

Inizia il secondo tempo

45' Fine primo tempo

36' GOL PONTE SAN PIETRO. Salvi su evidente errore del portiere del Crema Ziglioli

31' Gol annullato al Crema per fuorigioco

30' Primo tentativo del Crema al 30esimo minuto con Mapelli, para facilmente Pagno

22' Sonzogni al tiro, ma non inquadra la porta

15' Primo quarto d'ora senza emozioni, match ancora bloccato

1' Ibe subito al tiro dopo un minuto, palla fuori

0' Crema è in emergenza totale. Cinque titolari assenti, sei giovani in campo e formazione obbligata

