Pergo a Grosseto, dieci indisponibili: ore 15

CREMA (7 febbraio 2021) - Venti giocatori partiti ieri in ritiro, di cui due juniores. Dieci rimasti a casa e indisponibili. In questa situazione da allarme rosso, la Pergolettese oggi (fischio d'inizio alle 15) affronta il Grosseto, per la prima di due trasferte consecutive. Dopo il successo ottenuto nel turno infrasettimanale di mercoledì sulla Pistoiese, l'équipe cremasca intende cercare quella continuità di risultati che in questa stagione non ha mai avuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO