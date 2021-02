Cremo-Pisa nel nome di Gigi

CREMONA (6 febbraio 2021) - «Ciao Gigi, Cremona e Pisa non ti dimenticano». Sui led a bordo campo passerà questa scritta in occasione della gara odierna (ore 14 allo Zini) tra i grigiorossi di Pecchia e i nerazzurri di D’Angelo, per ricordare Gigi Simoni, scomparso poco meno di un anno fa e che lo scorso gennaio avrebbe compiuto 82 anni. Le due società, legatissime all’indimenticato tecnico, che a Cremona fu anche direttore tecnico e successivamente presidente del club grigiorosso, cercheranno di onorare la sua memoria nel migliore dei modi con una bella partita. Di fronte in effetti si ritroveranno due squadre che stanno proponendo un bel calcio.

