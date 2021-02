Online il nuovo sito della Ferraroni JuVi Cremona

CREMONA (3 febbraio 2021) - Da oggi è on-line il nuovo sito web ufficiale della Ferraroni JuVi Cremona: l’indirizzo è www.juvicremona1952.it. Un altro tassello si aggiunge al mosaico che la società sta andando a comporre con l’intenzione di progredire sempre di più nell’organizzazione e nella struttura societaria. Questa crescita non poteva non passare da una maggiore attenzione e professionalità nell’ambito del marketing e della comunicazione. Per quanto riguarda la comunicazione on-line, il lavoro partito tre anni fa ha permesso ai canali social ufficiali di crescere costantemente nei numeri e nella qualità delle comunicazioni, Il sito vuole essere una vera e propria casa digitale della JuVi Cremona, uno strumento a disposizione dei tifosi, degli appassionati o anche semplicemente dei curiosi che vorranno avvicinarsi. News, comunicati, informazioni riguardanti società, roster e le gare di campionato, immagini fotografiche, video: tutto questo e molto altro sarà a disposizione di tutti in qualsiasi momento. Il sito è legato ad una app scaricabile sul telefono cellulare, che viene aggiornata in automatico con tutti i contenuti del sito stesso.

