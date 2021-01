Cittadella - Cremonese (diretta alle 21)

CITTADELLA (Padova, 31 gennaio 2021) - Spinta dalla voglia di confermarsi sul campo e da una classifica che non consente di rilassarsi un attimo, la Cremonese va in cerca di altre conferme questa sera (ore 21) allo stadio Tombolato contro il Cittadella.

I risultati di ieri hanno lanciato il Cosenza, che ha espugnato il campo della Virtus Entella e l’Ascoli che ha evidenziato ancora di più la crisi del Brescia, ricordando alla Cremonese che non può dormire sonni tranquilli nella corsa verso la salvezza.

I grigiorossi di Pecchia sfidano il Cittadella dell’ex Roberto Venturato che ha perso tre delle ultime cinque gare perdendo contatto dalla vetta quando la corsa all’Empoli sembrava lanciata. Attenzione però: il Cittadella tra le mura amiche è la squadra migliore perché delle ultime cinque ne ha vinte 4 e pareggiata una.

La formazione iniziale della Cremonese sarà ritoccata ancora una volta perché mancherà Terranova e forse ci sarà spazio per l’esordio di Coccolo che vanta una condizione di tutto rispetto, nonostante ci sia l’alternativa Ravanelli, di rientro dall’infortunio. L’undici titolare potrebbe anche essere modificato dalle recenti operazioni di mercato con l’inserimento di Jaime Baez che recentemente a Cosenza era stato spostato dalla fascia ad una posizione di trequartista in mezzo al campo. Insomma, l’uruguaiano rappresenta un jolly importante per Pecchia che può infilarlo senza problemi nella linea offensiva.