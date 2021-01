Un Crema incerottato firma un'impresa

CREMA (30 gennaio 2021) - Un'autentica impresa quella del Crema che batte per 1 a 0 la Virtus Bergamo Ciserano nonostante i tantissimi infortuni prima e durante la partita. Nel secondo tempo il Crema ha perso per guai fisici Poledri e Gerevini. Nonostante questo è riuscito a difendere il gol di vantaggio segnato da Bardelloni vincendo così con merito una partita dominata per tutti i 90 minuti. I nerobianchi di Dossena con questa vittoria si mantengono al secondo posto a un punto dalla capolista Seregno vittoriosa anche oggi. Mercoledì turno infrasettimanale a Lodi.

LA PARTITA

90'+3' Calcia Spini da fuori, palla alta

79' Calcia Haoufadi, para Ziglioli

65' Altra tegola sul Crema, esce per infortunio Poledri, il migliore in campo

57' Da un metro Mapelli di testa spedisce alto

46' Inizia il secondo tempo

45' Fine primo tempo

37' Azione incredibile del Crema, gran parata di Colleoni su Bignami

35' Primo tentativo del Ciserano con Confalonieri, palla a lato

27' GOL DEL CREMA. Su rigore: Bardelloni si procura e trasforma il penality

21' Gran botta di Poledri da fuori, Colleoni tocca ma viene salvato dal palo

12' Erroraccio di Bardelloni, solo davanti al portiere gli calcia addosso

5' Bel tiro di Poledri, Colleoni devia

1' Iniziato il primo tempo

0' Il Crema parte con sette giovani su undici. Fuori anche il capitano Ferrari e il vice Mandelli, per quest'ultimo si teme un lungo stop. Nuovo capitano, Bardelloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO