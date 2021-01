Vanoli contro la Virtus per il riscatto

CREMONA (30 gennaio 2021) - Dopo due grandi delusioni nell’arco di una settimana, la Vanoli torna in campo questa sera (palla a due alle 20) per prendersi una bella rivincita. L'avversario di turno è la Virtus Bologna: di certo non la rivale più agevole per cercare di recuperare punti. I biancoblù, però, hanno dimostrato di saper essere efficaci più con le grandi che con le piccole: la stessa Virtus ne ha fatto le spese nella gara di andata al PalaDozza quando un grandissimo Peppe Poeta aveva trascinato i suoi a un clamoroso successo.

