Èpiù Casalmaggiore - Il Bisonte Firenze: diretta ore 18

CREMONA (29 gennaio 2021) - È arrivato il tempo dei punti per la Èpiù Casalmaggiore che a partire da stasera affronterà il ciclo decisivo per le sorti della propria stagione infilando, una dopo l’altra, le concorrenti dirette per la salvezza e, perché no, per l’ottavo posto, senza particolari margini d’errore. Ospite del PalaRadi per l’aperitivo del venerdì, alle 18, sarà Il Bisonte Firenze, formazione che, come Casalmaggiore, non affronta un periodo particolarmente brillante (una vittoria nelle ultime sei gare, condite anche dall’infortunio di Belien), e che sopravanza la Vbc di soli tre punti in classifica ma con una partita giocata in più. La classifica dice appunto che le rosa hanno quattro punti di margine sulla retrocessione, ora appannaggio di Brescia, ferma a quota dieci punti e domenica impegnata contro la lanciatissima Chieri, e quattro di ritardo dalla zona playoff (nonostante Trento, oggi ottava, abbia due partite in meno delle rosa) e dovendo ancora affrontare tutti gli scontri diretti ad eccezione di quello con Bergamo, il destino di Casalmaggiore è totalmente nelle proprie mani.

