Cremonese, dal Milan ecco Lorenzo Colombo

CREMONA (26 gennaio 2021) - La Cremonese ha annunciato l'ingaggio di Lorenzo Colombo, promettente giocatore in arrivo dal Milan. Questo il comunicato: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da MILAN A.C. il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Colombo. Nato a Vimercate l’8 marzo 2002, attaccante, Colombo è cresciuto nelle giovanili del club rossonero. Con il Milan ha esordito in Serie A lo scorso 27 settembre nella gara vinta con il Crotone e in Europa League il 26 novembre nella partita pareggiata con il Lille. Colombo è il centravanti dell’Under 19 azzurra".

