Pergolettese-Lucchese: diretta ore 15

CREMA (24 gennaio 2021) - Tanto da perdere, ma anche tanto da guadagnare. Quando si affronta in casa propria l’ultima della classe, l’obbligo di vincere lo indossi insieme alla maglia. Tuttavia, la Lucchese nelle ultime settimane sembra aver cambiato pelle, come testimoniano i cinque risultati utili consecutivi. I toscani non perdono più e domenica scorsa hanno fermato la capolista Renate. L’aggiunta di sale dice poi che all’andata la Pergolettese fu fermata sul pareggio, facendosi rimontare tre gol di vantaggio. Il che, messo tutto insieme e mischiato come una macedonia, invita a non dare nulla per scontato e a non sottovalutare l’avversario di turno, nonostante si presenti al Voltini col costume da Cenerentola del girone.

Dopo aver battuto il Pontedera sette giorni fa, l’équipe cremasca è attesa a una conferma, per dare un segnale in fatto di continuità, ciò che non ha mai avuto finora nell’attuale stagione.

