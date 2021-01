Umana Reyer Venezia-Vanoli Cremona: diretta ore 17

CREMONA (24 gennaio 2021) - La miglior Vanoli per affrontare, senza troppe remore, una delle squadre più forti del campionato. A distanza di quattro giorni dalla sfida sfuggita per un nulla contro Milano, Cremona è chiamata ad un’altra partita durissima. Di fronte di fatto i campioni d’Italia in carica, visto che lo scorso anno non è stato assegnato lo scudetto.

Un’altra corazzata formata da tantissimi giocatori, un roster con quindici elementi e scelte da fare ogni settimana per coach Walter De Raffaele per i convocati. Tutta un’altra musica per Paolo Galbiati che ha solamente dieci giocatori a disposizione, di cui utilizzati solamente otto di fatto. Ma quel microcosmo che si è creato in casa biancoblù è stato probabilmente l’arma vincente. Il gruppo si è cementato e soprattutto ha saputo trovare le giuste alchimie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO