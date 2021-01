Cremonese-Spal: diretta ore 21

CREMONA (24 gennaio 2021) - Fabio Pecchia ha cominciato con una vittoria il suo cammino in grigiorosso. Il primo traguardo da raggiungere è almeno la fatidica quota 46 punti che nello scorso campionato segnò il solco tra zona salvezza e playout (la Cremonese chiuse a 49). Oggi allo Zini (ore 21, porte chiuse) arriva un altro avversario che applica il 3-5-2 ma con giocatori e stile diverso: la Spal di Marino, ultima big del girone di andata che il calendario offre, è una formazione collaudata, di qualità e talento. La classifica è lì a testimoniarlo, così come lo score della Cremonese dice che fino a oggi non è mai arrivato un successo contro la squadre che viaggiano dalla zona playoff in su. Questa sera quindi, al di là del risultato, gli occhi saranno puntati sulla capacità dei grigiorossi di reggere il confronto a livello di gioco e lanciare segnali di ripresa anche nei confronti di una squadra attrezzata per salire in serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO