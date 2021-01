Portaluppi-Vanoli insieme altri 2 anni

CREMONA (22 gennaio 2021) - La Vanoli e il gm Flavio Portaluppi insieme per altre due stagioni. «Ringrazio Aldo Vanoli, Davide Borsatti e il Consorzio Sistema Basket – ha commentato Portaluppi – per la fiducia mostrata nei miei confronti. È una soddisfazione potersi ritrovare dopo soli sei mesi e poter già pensare a pianificare la prossima stagione. C’è ancora molto lavoro da fare sia sul campo, sia per dare una struttura organizzativa adeguata al Club ma ci sono tutte le premesse per riuscire a far bene e a dare continuità ad un progetto ricco di professionalità ed entusiasmo».

Il prolungamento dell’accordo in essere con Portaluppi per le prossime due stagioni sportive e la sua permanenza a Cremona sino al 2023, fortemente voluta dal presidente Vanoli, dal vicepresidente Borsatti e da tutto il Consorzio Sistema Basket, è un passo fondamentale nell’ottica del dare ancor più ampio respiro a quel progetto sportivo che ha visto la luce la scorsa estate e che in questa prima parte di stagione ha già fatto intravvedere potenzialità e prospettive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO