JuVi Ferraroni, Crotti è il nuovo coach

CREMONA (22 gennaio 2021) - Alessandro Crotti è il nuovo allenatore della Ferraroni JuVi Cremona.

"La scelta - si legge nel comunicato diffuso nella giornata di oggi - della società conferma la volontà di costante crescita della stessa. Coach Crotti, classe ’68, di Crema, proviene da Lumezzane (C-Gold) e conosce perfettamente la realtà cestistica della provincia di Cremona. Può vantare grande esperienza a livello nazionale nei Campionati di Serie B e di A2: Piadena, Omegna, Vado Ligure, Rieti, Legnano, Costa Volpino e Orzinuovi sono solo alcune delle compagini con le quali si è tolto diverse soddisfazioni, tra cui 3 promozioni".

Ecco le sue prime impressioni: “Sono molto contento ed orgoglioso di questa nuova avventura! Sono convinto di essere arrivato in una società che “respira basket”, quindi si tratta di un habitat ideale. Devo ringraziare moltissimo anche Lumezzane, società nella quale sono stato per tre anni e che mi lascia dei ricordi che porto nel cuore; mi ha dato la possibilità di abbracciare la proposta della JuVi. Ora si riparte. I presupposti per fare bene ci sono tutti! Chiaramente all’inizio sfrutteremo il buon lavoro fatto da Coach Simone Lottici, che ci lascia in eredità una squadra che è terza in classifica. Proseguendo su questo solco, con il tempo, cercheremo di allinearci a quella che è la mia filosofia di lavoro e di gioco. Ovviamente mi sono confrontato con la dirigenza della JuVi e devo ringraziarla per avermi dato questa opportunità, sperando di ripagarli in tutte le loro aspettative. Sono convinto che faremo un buon lavoro, insieme a Maxi Moreno che conosco da tanto tempo!”.

Domenica, nella trasferta che vedrà la Ferraroni JuVi Cremona impegnata contro la Pallacanestro Fiorenzuola, in panchina la squadra verrà guidata dal secondo coach Maxi Moreno, che la società ringrazia per l’ottimo lavoro che sta svolgendo e che continuerà a svolgere con il colori oro-amaranto.

