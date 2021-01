JuVi Ferraroni, si è dimesso coach Simone Lottici

CREMONA (17 gennaio 2021) - La Ferraroni JuVi Cremona comunica di aver ricevuto le dimissioni da parte di Coach Simone Lottici. Le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta sono personali. "La società ringrazia il Coach per il percorso fin qui svolto; dal punto di vista sportivo e professionale per aver costruito una squadra composta da giocatori che giocano insieme per la prima volta e con essa aver chiuso il gironcino di andata al terzo posto in classifica; dal punto di vista umano per la sua sensibilità, pacatezza e buona educazione. Auguriamo al Coach tutto il meglio per il prosieguo della sua vita professionale e personale".

