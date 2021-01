Batosta Vbc, Chieri domina

CHIERI (17 gennaio 2021) - Chieri is the new Conegliano? La domanda è lecita dopo il cappotto che tra andata e ritorno ha visto l’E’più Casalmaggiore fare scena muta al cospetto della Reale Mutua, capace anche oggi di annichilire le rosa, come successo all’andata, impedendo alle ragazze di coach Parisi di arrivare a quota 20 e tenendo saldamente in mano l’inerzia del match dal primo all’ultimo punto. Più che di un passo indietro si tratta di una retromarcia violenta per Casalmaggiore, sconfitta con tanti complimenti da Novara e Scandicci e tornata invece ad assaggiare il gusto amaro di un ko netto e senza attenuanti. Il campo ha detto ciò che la classifica conferma, ovvero che tra una squadra come Chieri, affiatata, solida e convinta dei propri mezzi, ed una come Casalmaggiore, incerta, claudicante e spinta più dalle fiammate che da un innesto continuo e costante di carburante, corrono cinque posizioni e quindici punti in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO