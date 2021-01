CREMONA (14 gennaio 2021) - La Cremonese e soprattutto il direttore generale Ariedo Braida non perdono tempo in questo mercato di riparazione. La squadra ha bisogno di essere rafforzata con acquisti mirati e che possano dare garanzie per contribuire a raddrizzare la stagione grigiorossa. E durante la conferenza stampa di presentazione del portiere Marco Carnesecchi e del centrocampista Paolo Bartolomei, il dg Braida, incalzato dai giornalisti, ha confermato che il prossimo arrivo è imminente e va a rinforzare il reparto arretrato. Non c'è ancora la firma del giocatore, ma è ormai fatta per Luca Coccolo, centrale difensivo classe 1998, fiore all'occhiello del settore giovanile della Juventus: il suo arrivo è previsto per l'inizio della settimana prossima. Il mercato di rafforzamento non finisce qui, in canna ci sarebbero altri colpi ma sul capitolo attaccanti il direttore generale non si è scucito più di tanto, confermando comunque che «la società è intenzionata a potenziare ulteriormente l'organico in mano al tecnico Pecchia. Il mercato di gennaio, comunque, non è facile per nessuna squadra, da come si può ben vedere anche dalla situazione di stallo che c'è in Serie A. In più - ha sottolineato Braida - non si compra tanto per comprare, ma gli acquisti devono essere davvero utili alla causa, a gennaio poi le scelte buone non sono molte».

