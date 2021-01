CREMONA (11 gennaio 2021) - Verrà recuperato martedì 19 gennaio alle ore 17 il match fra Vanoli Cremona e la capolista Armani Milano che era in programma ieri pomeriggio al PalaRadi. La gara è valida per l'ultima giornata del girone di andata e decisiva per assegnare i posti per le Final Eight di Coppa Italia. Domenica 17 la Vanoli scenderà regolarmente in campo alle 15 contro Trieste.

