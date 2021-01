CREMONA (11 gennaio 2021) - Paolo Bartolomei è un nuovo giocatore della Cremonese. E' finalmente arrivata l’ufficialità, cosa non scontata in questo pazzo mercato in cui tutto può cambiare da un momento all’altro. Le carte firmate da parte dello Spezia sono arrivate attorno alle 19.45, quando tutto faceva presupporre a uno slittamento. Ma la Cremonese ha insistito, nonostante l’accordo già siglato, di chiudere in fretta per evitare pericoli. Così, poco prima della sfida contro la Samp nel posticipo, la società ligure ha fatto avere le carte firmate che hanno sancito il passaggio di casacca del centrocampista dai bianconeri ai grigiorossi.

