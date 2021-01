Si è spento Gianbattista Gallina storico presidente della Soncinese

SONCINO (11 gennaio 2021) - Lo stadio di Soncino era la sua seconda casa e secondo molti, in paese, «senza di lui il calcio nel Borgo sarebbe sparito». Gianbattista Gallina, per tutti Gianni, storico presidente della Soncinese, si è spento a 74 anni. Gallina era malato da tempo ma il virus ha rappresentato il colpo finale. Lo piangono la moglie Emma e i figli Paolo e Massimo. Lo piange un club nel quale ancora ricopriva la carica di presidente onorario, dopo tanti anni in prima linea, e che proprio nel 2020 aveva visto salire con grande orgoglio in Promozione. E lo piange, in generale, un intero paese.

