Vanoli, rinviata la gara contro l'Armani Milano

CREMONA (10 gennaio 2021) - E' atteso in mattinata il comunicato della LegABasket che annuncia il rinvio della gara che oggi si sarebbe dovuta disputare al palaRadi (ore 17) tra la Vanoli e l'Armani Milano. Giocatori e staff dell'Olimpia non sono ancora riusciti a lasciare Madrid, dopo il match di Eurolega vinto venerdì sera contro il Real, a causa dell'abbondante nevicata che sta di fatto bloccando l'intera penisola iberica. La gara, valida per l'ultima giornata dcel girone di andata e decisiva per assegnare i posti per le Final Eight di Coppa Italia, verrà disputata con data da destinarsi.

