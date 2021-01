Federica Venturelli è campionessa italiana

LECCE (9 gennaio 2021) - Ennesima grande impresa della giovane promessa del ciclismo cremonese Federica Venturelli. L’atleta classe 2005 di San Bassano, tesserata per il Gs Cicli Fiorin, si è laureata campionessa italiana di ciclocross categoria Donne Allieve, anticipando sul traguardo della prova nazionale di Lecce le rivali Valentina Corvi (Melavì Bike) e Vittoria Rizzo (L’Equilibrio Cycling). La Venturelli completa così una tripletta da record: nel giro di 6 giorni, ha conquistato la maglia di campionessa regionale, la maglia rosa del Giro d’Italia ciclocross e ora la maglia tricolore, viaggiando da Montodine alla Puglia con sosta intermedia nelle Marche. Per Federica si tratta del nono titolo italiano conquistato in carriera tra cross, strada e pista. Il quinto considerando solo gli ultimi sei mesi. Un filotto con pochi precedenti nella storia del ciclismo giovanile per una ragazza che continua a crescere e coltivare successi senza sosta.

