Comitato Lombardo, Carlo Tavecchio eletto nuovo presidente

MILANO (9 gennaio 2021) - Le società dilettantistiche chiamate stamattina al voto online hanno scelto. Carlo Tavecchio è il nuovo presidente del Comitato Regionale Lombardo e sarà chiamato a guidare il movimento nella difficile ripartenza fino al 2024. L’ex presidente nazionale della Figc, comasco, 77 anni, è stato eletto con 380 voti contro i 366 del rivale, il 62enne bresciano Alberto Pasquali. Cinque le schede bianche.

Tavecchio è stato eletto al termine di un’assemblea fiume durata oltre 5 ore, la prima online nella storia del Comitato, non priva di problemi tecnici che hanno ritardato le procedure di voto.

"Questa Lombardia ha bisogno di tutti: ora si apre una nuova stagione di confronto – le prime dichiarazioni di Tavecchio, che torna così ai vertici del Crl, carica già ricoperta negli anni Novanta – Non andrò a Roma per rivalsa personale, ma per far valere i diritti di una regione con 10 milioni di abitanti".

